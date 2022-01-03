2022/01/03 | 11:24 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة الجمهورية تستذكر "الوقفة الشجاعة" للمهندس وسليماني: تصديا لأعتى هجمة وحشية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/03 | 11:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية تستذكر "الوقفة الشجاعة" للمهندس وسليماني: تصديا لأعتى هجمة وحشية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية تستذكر "الوقفة الشجاعة" للمهندس وسليماني: تصديا لأعتى هجمة وحشية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).