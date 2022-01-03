رئاسة الجمهورية تصدر بياناً في الذكرى الثانية لاغتيال قادة النصر

2022/01/03 | 11:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة الجمهورية: نستذكرُ بإجلال الوقفة الشجاعة للبطلين نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، والقائد الإيراني قاسم سليماني وتصديهما في ظروف عصيبة ومنذ الساعات الأولى لأعتى هجمة وحشية جسدها داعش بخططه الخبيثة

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