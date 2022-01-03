الصين تقيل مسؤولين صحيين في مدينة شيآن

2022/01/03 | 11:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الصينية أنّها أقالت مسؤولين كبيرين في مدينة شيآن على خلفية ظهور بؤرة جديدة من وباء كورونا.وقالت السلطات انها أقالت اثنين من كبار ممثّلي الحزب الشيوعي في مقاطعة يانتا في إجراء يهدف الى تعزيز عمل الوقاية والسيطرة على الوباء في المنطقة الواقعة في شمال البلاد مشيرة إلى أنّ الإغلاق العام الذي فرضته منذ اثني عشر يوماً أدى إلى خفض أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس.وكان عدد الاصابات المسجلة منذ التاسع من كانون الاول الماضي قد ارتفع الى أكثر من الف وست مئة حالة في وقت لجأت فيه السلطات الى فرض حجر على سكان المدينة البالغ عددهم ثلاثة عشر مليون نسمة.

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