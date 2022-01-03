حمدوك: عملت على تجنيب السودان الانزلاق نحو الكارثة

2022/01/03 | 11:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إستقالته من منصبه كرئيس وزراء السودان.

وقال حمدوك في خطاب التنحي ان التنازع بين شركاء الحكم في السودان انعكس على أداء وفاعلية الدولة على جميع المستويات مبينا انه قدم عدة مبادرات لكنها لم تجد آذاناً صاغية.وأضاف حمدوك ان الأزمة في السودان هي أزمة سياسية وان حلها يكون عبر طاولة حوار للتوافق على ميثاق وطني مؤكدا انه عمل على تجنيب السودان مخاطر الانزلاق نحو الكارثة.

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