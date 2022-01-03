اسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد - عاجل

2022/01/03 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "منظومة الدفاع الجوي سيرام تمكنت من اسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي وابعاد ٢ خارج محيط القاعدة دون اصابات تذكر".

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