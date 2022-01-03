النزاهة: الكاظمي ومدير ومكتبه يكشفان عن ذمتيهما المالية لعام 2022

2022/01/03 | 11:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن ذمته المالية للعام 2022.

وأعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة عن إفصاح الكاظمي ومدير مكتبه رائد جوحي عن ذمتيهما الماليَّة للعام الحالي مشيرة الى انها تلقت استمارة كشف الذمة المالية للعام الجاري الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء ليغدو أول المسؤولين المفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء السلطات الثلاث.

واكدت تلقيها أيضاً استمارة كشف الذمة الماليَّة الخاصَّة بمدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي للعام الجاري

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