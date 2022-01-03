رئيس هيـئة الـنزاهـة وملاكها المـتقـدم يفـصحـون عن ذممهم المالية لـ2022

2022/01/03 | 11:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الإثنين، عن كشف الذمة المالية لرئيسها وملاكها المـتقـدم للعام 2022.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 كانون الثاني 2022)، "كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إفصاح رئيس الهيئة القاضي (علاء جواد الساعدي) عن ذمَّته الماليَّة للعام 2022".

الدائرة أشارت إلى أنها "تلقت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس هيئة النزاهة القاضي (علاء جواد الساعدي)، ليغدو أول المفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء الهيئات المستقلة"، مشيرة إلى "إفصاح نائب رئيس الهيئة السيد (مظهر تركي عبد)، وجميع المديرين العامين فيها عن ذممهم الماليَّة للعام الجاري 2022".

وأعلنت الهيئة في وقت سابق، عن افصاح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن ذمته المالية لعام 2022.

وذكرت هيئة النزاهة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 كانون الثاني 2022)، أنه "كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إفصاح رئيس مجلس الوزراء عن ذمته الماليَّة للعام 2022".

وأضافت، "الدائرة أشارت إلى أنَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصة برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ليغدو أول المسؤولين المفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء السلطات الثلاث".

فيما أشارت إلى تلقيها أيضاً استمارة كشف الذمة الماليَّة الخاصَّة بمدير مكتب السيد رئيس الوزراء القاضي (رائد جوحي) للعام الجاري، وفق البيان.

وختم البيان، "وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام 2019 عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النواب التعديل، طبقا لأحكام البند أولا من المادة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/ ج)، إلى إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلاً عـن غيـرهم ممَّن يشغل إحـدى الوظائـف والمناصب الرسميَّة، كما تضمَّنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم المالية".

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