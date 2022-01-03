2022/01/03 | 11:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية، الاثنين، تفاصيل جريمة قتل مواطن وصفتها بـ "الغامضة" شرقي العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (3 كانون الثاني 2022)، إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من كشف ملابسات جريمة قتل غامضة لأحد المواطنين في منطقة الطالبية شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام القدس القت القبض على ثلاثة متهمين ولدى التعمق بالتحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة المتوفرة اعترفوا صراحة بطمع المتهم الاول بأموال صديقه (المجنى عليه) التي أمنها لديه مع عجلته ليقوم المتهم بالاستعانة بشقيقه وابن عمه والاتفاق معهم بالتدبير لقتله بعد وعود بتقسيم المبالغ المالية"، لافنا الى انه "قام المتهم بشراء دراجة نارية وسلاح مسدس وايصال صديقه المجنى عليه قرب محل سكنه وإطلاق النار عليه وإصابته في منطقة الرأس والهروب لجهة مجهولة".

واوضح، انه "تم تدوين اقوال المتهمين وتصديقها قضائيا بالاعتراف كلا حسب دوره في ارتكاب الجريمة، وتم توقيفهم وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات وتم إجراء كشف الدلالة وجاء مطابقا للحقيقة".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تكشف عن تفاصيل جريمة 'غامضة' وقعت في بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تكشف عن تفاصيل جريمة 'غامضة' وقعت في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).