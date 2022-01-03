التحالف بقيادة السعودية يعلن عن قيام الحوثي بقرصنة وخطف سفينة شحن مقابل الحديدة

2022/01/03 | 11:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف "دعم الشرعية" في اليمن والذي تقوده المملكة العربية السعودية، عن قيام جماعة الحوثي بقرصنة وخطف سفينة الشحن "روابي" مقابل منطقة الحديدة باليمن.

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