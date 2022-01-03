الجفاف يلتهم انتاج العسل في محافظة عراقية

2022/01/03 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت جمعية متخصصة بتربية النحل في ديالى، اليوم الاثنين، عن تدني كبير في انتاج العسل بسبب الجفاف.

وقال رئيس الجمعية النموذجية للنحالين العراقيين في ديالى علوان المياحي لـ (بغداد اليوم)، ان "الجفاف دفع انتاج العسل خلال العام الماضي للتراجع بشكل كبير ليصل الى نحو 100 طن فقط وهو الاقل قياسا بالعام الذي سبقه".

واضاف، ان "الجفاف تسبب في تقلص المساحات الخضراء التي تشكل مصدر اساسي لانتاج العسل من خلال المناحل المنتشرة في اكثر من 16 منطقة في بعقوبة وبقية المناطق خاصة الارياف لافتا الى ان ازمة الجفاف تهدد بهلاك ما تبقى من المناحل فيما لو استمرت دون حلول".

واشار الى ان "مناحل ديالى تعرضت الى انتكاسة هي الاكبر في العقود الاخيرة بعد احداث 2014 حيث فقدت اكثر من 70% منها".

وأشار الى، ان "صناعة العسل الطبيعي مورد اقتصادي مهم ومصدر رزق لعشرات الاسر في ديالى منذ عقود ويمكن ان يتحول الى صناعة اقتصادية كبيرة لو حظيت بالمزيد من الدعم الحكومي".

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