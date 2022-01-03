استهداف قاعدة فيكتوريا بمطار بغداد بطائرات مسيرة

2022/01/03 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باستهداف قاعدة فيكتوريا في بغداد بطائرات مسيرة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "منظومة الدفاع الجوي (سيرام) تمكنت من اسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي".

وأضافت أنه "تم ابعاد طائرتين خارج محيط القاعدة، دون تسجيل إصابات تذكر".

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