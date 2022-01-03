هيئة النزاهة تعلن ضبط حالات هدر للمال العام وسرقة اموال الدولة في وزارتي النفط والنقل

2022/01/03 | 11:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة ضبط حالات هدرٍ للمال العام وسرقة أموال الدولة في اثنتين من شركات وزارتي النفط والنقل في محافظة كربلاء.وبحسب بيان دائرة التحقيقات في الهيئة، اليوم الاثنين (3 كانون الثاني 2022)، أشار إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق … Readmore

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