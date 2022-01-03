مصدر امني يؤكد اسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي

2022/01/03 | 11:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي.وقال المصدر: ان “منظومة الدفاع الجوي سيرام تمكنت من اسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي وابعاد ٢ خارج محيط … Readmore

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