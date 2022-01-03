نادي القوة الجوية يتمسك بخدمات المدرب راضي شنيشل

2022/01/03 | 12:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – علي الخرسانأكد مدير المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية علاء محمد، أن الاخبار المتداولة بخصوص تقديم المدرب راضي شنيشل، استقالته من قيادة فريق الكرة لا أساس لها من الصحة، مبيناً، أنَّ إدارة النادي متمسكة بخدماته لقيادة الفريق في الفترة المقبلة. وقال محمد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن " المدرب راضي شنيشل باقٍِ مع الفريق وسيقود اليوم الوحدة التدريبية استعداداً لمباراة نفط الوسط ضمن الجولة الـ 17 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم ".وأضاف محمد، أنَّ " الهدف هو تصحيح المسار وعودة الفريق وبقوة لتحقيق النتائج الايجابية وستكون البداية من بوابة نفط الوسط لاسيما ان الفريق يعيش في حالة من الاستقرار "، موضحاً، أنّ " هناك تعزيزات في صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية لغرض تدعيم بعض المراكز ، والجهازان الإداري والفني واللاعبون عازمون على تحقيق لقب الدوري العراقي وكأس العراق كما حدث في الموسم الماضي ".وتابع محمد، أنَّ " الفريق تعرض الى انتكاسات في الجولات الماضية وهو أمر وارد في كل أندية العالم "، مؤكداً، أنَّ " إدارة النادي متمسكة بخدمات المدرب راضي شنيشل ولاصحة للأخبار المتداولة في الشارع الرياضي جملةً وتفصيلاً".

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