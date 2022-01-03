إحباط هجوم بمسيرتين على قاعدة فكتوريا في بغداد

2022/01/03 | 12:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت "فرانس برس" نقلا عن مسؤول أمني في

التحالف الدولي في العراق، بأنه تم

إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين

على التحالف في مطار بغداد.

ونقلت قناة "السومرية" عن مصدر أمني قوله

إنه تم إسقاط طائرات مس

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