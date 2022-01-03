97% من النفط المصدر عبر البصرة.. ماذا لو وقع المحرج؟.. منار العبيدي

2022/01/03 | 12:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب منار العبيدي:

بانتهاء سنة 2021 وتقديم الشركة العامة لتسويق النفط somo تقريرها الخاص بمبيعات شهر كانون الاول فأن البيانات كانت كالتاليالكمية:-– العراق صدر خلال 2021 اكثر 1.1 مليار برميل نفط بارتفاع بلغ نسبته 9.3% مقارنة مع 2020 وانخفاض بلغت نسبته 14.36% مقارنة مع 2019– بلغ معدل الصادرات اليومي 3 مليون برميل– بلغت الصادرات النفطية من البصرة 1 مليار برميل نفط تمثل 97% من مجمل النفط المصدر– بلغت الصادرات النفطية من ميناء جيهان 35.6 مليون برميل تمثل 3.23% من مجمل الصادرات– بلغت الصادرات النفطية عبر الاردن 1.2 مليون برميل فقطالايرادات– بلغت مجمل الايرادات النفطية 75.6 مليار دولار امريكي بارتفاع بلغت نسبته 81% مقارنة مع 2020 وبارنخفاض بلغ نسبته 4% مقارنة مع 2019– بلغت الايرادات النفطية للنفط المباع عبر موانيء البصرة 73.184 مليار دولار تمثل 97% من مجمل الايرادات– بلغت الايرادات النفطية للنفط المباع عبر ميناء جيهان 2.37 مليار دولار تمثل 3.14% من مجمل الايرادات النفطية– بلغت الايرادات النفطية للنفط المباع عبر الاردن 74 مليون دولار فقط تمثل 0.1% من مجمل الايراداتمعدل سعر البرميل– بلغ معدل سعر البرميل المباع خلال 2021 68.62 دولار للبرميل الواحد بارتفاع بلغت نسبته 66% مقارنة مع 2020 وارتفاع بلغت نسبته 12.43% مع 2019– بلغ معدل سعر البرميل المباع عبر موانيء البصرة 68.69 دولار للبرميل الواحد-بلغ معدل سعر البرميل المباع عبر مواني جيهان 66.72 دولار للبرميل الواحد– بلغ معدل سعر البرميل المباع للاردن 62.5 دولار للبرميل الواحدالسؤال اعتمادا على هذه الارقام اذا ما توقفت التصدير عبر البصرة او توقفت الحركة الملاحية في الخليج العربي او خليج عمان او اعلنت البصرة عن اقليمها مالذي سيحصل للاقتصاد العراقي حينها ؟؟؟

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