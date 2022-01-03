العراق.. إحباط هجوم بمسيرتين على مطار بغداد

2022/01/03 | 12:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، الاثنين، بإحباط محاولة استهداف مطار بغداد الدولي بطائراتين مسيرتين، وفق ما نقل مراسل "الحرة".

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