2022/01/03 | 12:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن حالة الطقس لليوم الاثنين والأيام الأربعة المقبلة، متوقعة تساقط أمطار وارتفاعاً بدرجات الحرارة.

ظهرت المقالة توقعات الطقس للايام المقبلة..



أمطار وارتفاع بدرجات الحرارة أولاً على النور نيوز.

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