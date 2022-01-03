تفاصيل صادمة تعرض لأول مرة.. الكشف عن هوية أصحاب البلاغات الكاذبة بحادثة جبلة - عاجل

2022/01/03 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بابل

كشف مصدر أمني، اليوم الأثنين، تفاصيل صادمة تخص تحقيقات حادثة جبلة والتي راح ضحيتها 20 شخصاً من عائلة واحدة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الضحية رحيم كاظم كان له مشاكل عائلية ولا توجد اي تهم ضده امام القضاء "، مبيناً أن "هنالك اشخاص تربطه قرابة بهم هم الذين ابلغوا ببلاغات كاذبة ".

وأضاف أن "هؤلاء هم كل من زوج ابنته وخال أولاده، فهم الذين قدموا معلومات للقوات الامنية وذكروا اسماء اشخاص هم فعلا مطلوبين للقضاء بتهم ارهاب وقالوا انهم موجودين في بيت الضحية".

وعن حقيقة ان أحدهم ضابط، اوضح المصدر، أن "خال اولاده منتسب بحماية المنشآت وليس ضابطاً".

واشار المصدر الى أن "القضاء اصدر مذكرات قبض بحق هؤلاء وفقا للمادة ٤٠٦ ق ع وعقوبتها الإعدام".

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