رئيس هيئة النزاهة وملاكها المتقدم يفصحون عن ذممهم المالية للعام 2022

2022/01/03 | 12:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، أن رئيسها وملاكها المتقدم أفصحوا عن ذممهم المالية للعام 2022.وذكر بيان لدائرة الوقاية في هيئة، أنَّها “تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس هيئة النزاهة علاء جواد الساعدي، ليغدو أول المفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء الهيئات المستقلة”.وأشار البيان الى “إفصاح نائب رئيس الهيئة […]

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