نصائح صحية لطلبة المدارس في فصل الشتاء

2022/01/03 | 12:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجنّب لسعات الهواء البارد وعدم مخالطة الطلّاب امصابين بالزكام.

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