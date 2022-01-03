القضاء العراقي يكشف الستار عن تفاصيل 'المذبحة الجماعية' في بابل

2022/01/03 | 12:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق الحلة، الاثنين، اعترافات 13 متهما عن جريمة قتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد في محافظة بابل.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (3 كانون الثاني 2021)، إن "قاضي التحقيق المختص صدق اقوال 13 متهما من بينهم 9 ضباط و3 منتسبين، اضافة إلى المخبر الذي ادلى بالمعلومات الغير صحيحة".

واضاف البيان، أنه "من خلال التحقيقات التي جرت مع المتهمين تبين سبب حصول الحادث هو بناء على إخبار كاذب من قبل (ابن اخ المجنى عليه / زوج ابنته) نتيجة خلافات عائلية بينهما حيث ادلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الامنية مدعيا وجود ارهابيين مطلوبين وفقا للمادة (4 /1) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 في دار (المجنى عليه) ليتم مداهمة منزله من قبل الاجهزة الامنية".

واوضح، أن "هناك أربعة اوامر قبض صدرت لمتهمين اخرين وأن التحقيق جاري وفق المادة( 406 / 1/ ز) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك (47و48و49) منه، لافتا إلى أن التحقيقات الاولية تشير بان الحادث جنائي".

N.A

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