يصطادون كل سمكة على حدة.. شاهد كيف يتم الصيد التقليدي في جزر المالديف

2022/01/03 | 12:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعد "الصيد بالعمود والخيط" طريقة مستدامة لصيد أسماك التونة - وهذا التقليد في المالديف لا يزال حيًا.

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