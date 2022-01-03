ليفربول يتغنى بصلاح بعد تألقه في لقاء تشيلسي

2022/01/03 | 12:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أشاد نادي ليفربول بنجمه محمد صلاح، بعد نجاحه في التسجيل في أول مباراة يخوضها مع “الريدز” في العام الجديد، بهزه شباك تشيلسي، أمس الأحد، في قمة المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي.وسجل صلاح، الهدف الثاني لليفربول، في الدقيقة 26، من زاوية ضيقة بعد تلاعبه بمدافع تشيلسي، ماركوس ألونسو، إثر تمريرة بينية متقنة في ظهر […]

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