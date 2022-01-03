ارتفاع اسعار النفط العالمية بعد تأكيد أوبك بلس ان اوميكرون لن يؤثر على السوق النفطية

2022/01/03 | 12:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بنسب لم تتجاوز 1% في أولى جلسات عام 2022، بعد تأكيد أوبك بلس أن تأثير متحور أوميكرون محدود على السوق النفطية.وارتفع خام برنت في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.69% ليصل إلى 78.32 دولار … Readmore

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