بينهم تسعة ضباط.. تصديق اقوال 13 متهما عن جريمة جبلة

2022/01/03 | 12:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحقيقات الاولية تشير بان الحادث جنائي.

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