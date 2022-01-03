2022/01/03 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_شقير نذهب، أنا وصديقان آخران، ذات صباح إلى بلدة شفا عمرو، التي لا تبعد كثيراً عن الناصرة، ولا تبعد كثيراً عن حيفا.



نتجه إلى بيت صديقنا إلياس نصر الله (كان طالباً في الجامعة العبرية بالقدس آنذاك، وهو يعمل صحافياً في لندن هذه الأيام).



مزاج الشباب الذين التقيناهم في شفا عمرو أميل إلى السخرية والرغبة في إطلاق النكات، أما نحن القادمين من القدس، فلم نكن نحبذ الإفراط في الضحك.



ثم أدركنا فيما بعد، أن هذا الج ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظل آخر للمدينة45 - محمود شقير) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظل آخر للمدينة45 - محمود شقير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).