النظام ليس طائفياً أهل النظام طائفيون - محمد علي مقلد

2022/01/03 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_مقلد خطأ شائعالنظام ليس طائفياًأهل النظام طائفيونالنظرية القائلة ب"طائفية النظام اللبناني" ليس لها أتباع ومؤيدون فحسب بل هي موضع إجماع المفكرين والسياسيين والأحزاب.مهدي عامل وأحمد بيضون والتيار الوطني الحر والأصوليات الدينية والأحزاب ذات الصفاء المذهبي أو الطائفي، أي حتى حزب الله والقوات اللبنانية.



كلهم يشخصون العلة بالنظام الطائفي، وكلهم يجمعون على ضرورة الخلاص من الطائفية، ويختلفون عل ......





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