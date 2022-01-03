2022/01/03 | 13:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جعفر الونان قلب الشهيد أبو مهدي المهندس المعادلات التقليدية، فقد تجاوز الحسابات المناطقية والمذهبية، وحصل على الخاتمة التي يريدها ويتمناها وهي أن يقتل على يد احد عدويه داعش أو ترامب! دفع العراق الدماء الكبيرة، وهو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشهيد بيد قاتلين المركز الخبري الوطني.

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