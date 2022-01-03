تصديق اعترافات 13 متهما “مجزرة” جبلة في بابل

2022/01/03 | 13:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادصدقت محكمة تحقيق الحلة، اليوم الاثنين، اعترافات ثلاثة عشر متهما عن جريمة قتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد في محافظة بابل.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان وصل “النور نيوز” إن “قاضي التحقيق المختص صدق اقوال ثلاثة عشر متهما من بينهم تسعة ضباط وثلاثة منتسبين، اضافة إلى المخبر الذي ادلى بالمعلومات الغير …

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