2022/01/03 | 13:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب النجم البرازيلي السابق رونالدو بفيروس كورونا وغاب بالتالي عن احتفالات فريق بدايته الكروية كروزيرو بذكرى العام 101 على تأسيسه، وذلك حسب ما أعلن الأخير الأحد.

أفاد كروزيرو الذي اشتراه رونالدو الشهر الماضي، بأن المهاجم السابق البالغ من العمر 45 عاماً في صحة جيدة، ويعاني من عوارض طفيفة، وسيخضع الآن لفترة من الراحة والتباعد الاجتماعي، تماشياً مع النصائح الطبية.

وأعلن رونالدو الشهر الماضي أنه اشترى كروزيرو الذي منح بطل مونديال 2002 فرصته الاحترافية الأولى، إلا أنه يلعب منذ موسمين في دوري الدرجة الثانية المحلي.

وأفاد موقع غلوبو إيسبورتي، أن رونالدو سيدفع 400 مليون ريال (حوالي 60 مليون يورو)، ليصبح المساهم الأكبر في النادي.

ويملك رونالدو منذ عام 2018 حصة مسيطرة من أسهم نادي بلد الوليد الإسباني، الذي هبط إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي.

التالي

منذ 44 دقيقة

واشنطن: على زعماء السودان التوافق وضمان استمرار الحكم المدني

منذ ساعة واحدة

أحدث احصائية عن إصابات كورونا حول العالم

منذ 3 ساعات

فرنسا تزيل راية الاتحاد الأوروبي من قوس النصر بعد انتقادات اليمين

منذ 3 ساعات

استئناف المفاوضات بشأن النووي الإيراني في فيينا

منذ 4 ساعات

إصابة وزير الدفاع الأمريكي بكورونا

منذ 14 ساعة

“تويتر” يحجب حساب نائبة جمهورية في الكونغرس الأمريكي

منذ 15 ساعة

تحرير 21 تلميذاً خطفوا شمال غرب نيجيريا

منذ 16 ساعة

بريطانيا تضع خطط طوارئ لمواجهة “أوميكرون”

منذ 17 ساعة

حديث إيراني جديد عن مقاضاة الضالعين باغتيال سليماني

منذ 17 ساعة

دولة خليجية توصي رعاياها بمغادرة بريطانيا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة النجم البرازيلي السابق رونالدو بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة النجم البرازيلي السابق رونالدو بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).