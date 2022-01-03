2022/01/03 | 13:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JffmAA_wpZY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | مؤتمر صحفي لهيئة الادعاء العام والنزاهة التابع للتيار الصدري) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | مؤتمر صحفي لهيئة الادعاء العام والنزاهة التابع للتيار الصدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).