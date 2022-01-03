الكاظمي يكشف عن ذمه المالية للعام 2022

2022/01/03 | 13:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إفصاح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ومدير مكتبه رائد جوحي عن ذمتيهما الماليَّة للعام 2022.وذكرت الدائرة في بيان وصل لـ “النور نيوز” إلى “أنَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي)، ليغدو أول المسؤولين المفصحين عن ذممهم الماليَّة من …

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