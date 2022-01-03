2022/01/03 | 13:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم قام بقتل والده خنقاً ورميه في منهولة المنزل.وقالت المديرية في بيان، تلقاه ” المركز الخبري الوطني”: إنه “بإشراف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أربعيني يقتل والده خنقاً ويرمي جثته في “منهولة” منزله في الديوانية المركز الخبري الوطني.

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