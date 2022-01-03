التحالف بقيادة السعودية في اليمن يتهم الحوثيين بخطف سفينة في جنوب البحر الأحمر

2022/01/03 | 13:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن الإثنين المتمردين الحوثيين بـ”قرصنة وخطف بالسطو سفينة” ترفع علم الإمارات وتقل معدات طبية في جنوب البحر الأحمر مقابل مدينة الحديدة اليمنية، فيما أكد الحوثيون مصادرة السفينة مؤكدين أنها محملة ب”معدات عسكرية”.وأوردت وكالة … Readmore

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