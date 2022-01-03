2022/01/03 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني باشرت مديرية الشؤون المالية في هيئة الحشد الشعبي، يوم الاثنين، بتوطين رواتب الوجبة الأولى من المفسوخة عقودهم في كربلاء.وأكدت المديرية في بيان مقتضب تلقاه ” المركز الخبري الوطني “، انها “ستستمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كربلاء..



المباشرة بتوطين رواتب “المفسوخة عقودهم” في الحشد الشعبي المركز الخبري الوطني.

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