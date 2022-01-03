2022/01/03 | 13:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدينة نوكسفيل ولاية في تينيسي الأمريكية تفاجأت سيدة تدعى، دافني كرولي بوجود زائر غير مرغوب فيه داخل منزلها، وهو شاب يدعى، مايكل تايلر هينيغار يبلغ من العمر 27 عامًا وهو مرتكب جرائم جنسية مطلوب للشرطة تسلل من باب الفناء الخلفي لمنزلها، لكن رد فعل كرولي كان سريعًا في محاولة منها لإيقافه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد رد فعل إمرأة عندما تفاجأت برجل عار داخل منزلها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد رد فعل إمرأة عندما تفاجأت برجل عار داخل منزلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).