2022/01/03 | 13:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إيران، اليوم الاثنين، إنها حددت 125 متهما ضالعين في اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، قبل عامين.وذكر مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، إن الولايات المتحدة هي المسؤول المباشر عن اغتيال قاسم سليماني”.… Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تجهز قائمة من 125 متهماً بجريمة اغتيال سليماني على رأسهم ترامب) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تجهز قائمة من 125 متهماً بجريمة اغتيال سليماني على رأسهم ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).