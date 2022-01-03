2022/01/03 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقط أمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة تلقاه ” المركز الخبري الوطني” ، أنَّ “طقس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية..



امطار وارتفاع في درجات الحرارة المركز الخبري الوطني.

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