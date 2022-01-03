2022/01/03 | 13:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت نقابة الصيادلة، اليوم الاثنين، عدد الأدوية المسعَّرة حتى الآن، فيما أشارت الى وضع خطة خاصة لشمول 90% من الأدوية بالتسعيرة خلال العام الحالي.وقال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتلافي حدوث أزمة في الاسواق..



نقابة الصيادلة تكشف عن “خطة” المركز الخبري الوطني.

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