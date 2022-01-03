نقابة الصيادلة تحصي عدد الأدوية المسعّرة وتضع خطة للعام الحالي

2022/01/03 | 13:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

أحصت نقابة الصيادلة، اليوم الاثنين، عدد الأدوية المسعَّرة حتى الآن، فيما أشارت الى وضع خطة خاصة لشمول 90% من الأدوية بالتسعيرة خلال العام الحالي.

وقال نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" وزارة الصحة ماضية بمشروع تسعير الأدوية وفق ما قدمناه وتم إنهاء تسعير 1000 مادة من أصل 9500 مادة".

وأضاف "خلال العام الحالي سنُسَعِّر من 80% إلى 90% من الأدوية التي يحتاجها السوق العراقي"، مبيناً، أنَّ "هناك متابعة مستمرة من النقابة بالتعاون مع وزارة الصحة لعملية التسعير من المكاتب والمذاخر وحتى الصيدليات، وعمليات التسعير ستكون تدريجية؛ لتلافي حدوث أزَمَة في الأسواق".

وأشار إلى أنه "لا علاقة للنقابة بملف الأدوية غير المرخصة والملف من مسؤولية المنافذ الحدودية "، لافتاً إلى أن "النقابة مسؤولة عن الأدوية التي يتم استيرادها من قبل المكاتب العلمية بإجازات استيراد".

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