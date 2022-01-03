الدفاعي: مكان استشهاد قادة النصر يحمل رمزيتين

2022/01/03 | 13:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد عضو المكتب السياسي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، علي الدفاعي، اليوم الاثنين، ان مكان استشهاد قادة النصر، الشهيد الحاج ابو مهدي المهندس، والشهيد القائد قاسم سليماني يحمل رمزيتين.وكتب الدفاعي على حسابه بتويتر، وتابعته “الايام نيوز”، قائلا “من مكان عروج أرواح أبطال معارك الانتصار، حيث المكان الذي سيظل يحمل رمزيتين..رمزية العدوان والغدر الأمريكي، […]

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