"الحوثيون" يؤكدون احتجازهم سفينة إماراتية قبالة ميناء الحديدة

2022/01/03 | 13:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة

التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع،

أن سفينة الشحن العسكرية الإماراتية

كانت تحمل معدات عسكرية ودخلت المياه

اليمنية بدون أي ترخيص.

وقال، في تعليق على خبر اختطاف سفينة

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