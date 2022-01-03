شاهد لحظة سقوط مشجعي فريق كرة قدم أمريكي بعد انهيار حاجز

2022/01/03 | 13:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت كاميرا لحظة سقوط عدد من مشجعي فريق فيلاديلفيا إيغلز لكرة القدم الأمريكية، بعد انهيار أحد الحواجز، ووقع ذلك بينما كان لاعب الوسط في فريق فيلاديلفيا إيغلز، جالين هورتس يغادر الملعب بعد فوز فريقه، وكاد مشجعو الفريق يسقطون على اللاعب هورتس بفارق لحظات قليلقة، وقع الحادث في ملعب بالعاصمة الأمريكية، واشنطن.

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