2022/01/03 | 13:55 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة مهندس هجرة يهود إيران والعراق إلى إسرائيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/03 | 13:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة مهندس هجرة يهود إيران والعراق إلى إسرائيل) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة مهندس هجرة يهود إيران والعراق إلى إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).