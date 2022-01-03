2022/01/03 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عثرت القوات الامنية، اليوم الاثنين، على مخلف حربي قديم متروك في قضاء الزبير.

وقالت مديرية شرطة البصرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "على ضوء توجيهات قائد شرطة البصرة اللواء علي المالكي استطاعت الاجهزة الامنية في قضاء الزبير مركز الزبير من العثور على مخلف حربي قديم متروك في قضاء الزبير منطقة حي الهادي (المعامل) قرب حسينية(حجي چلاب) وهو عبارة عن صاروخ هاون عيار 82 ملم".

واضافت انه "تم رفعه من قبل فريق معالجة الدفاع المدني في البصرة بدون حادث يذكر".

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