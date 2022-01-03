حملة شهادة البكالوريوس من منتسبي الداخلية يوجهون مناشدة للغانمي وينفذون وقفة احتجاجية.. هذه التفاصيل

2022/01/03 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وجه عدد من حملة البكالوريوس من منتسبي وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، مناشدة لوزير الداخلية عثمان الغانمي لتحويلهم الى الملاك المدني و احتساب الخدمة العسكرية لهم و معادلتها بجدول الترفيعات المدني.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان عدد من حملة البكالوريوس من منتسبي وزارة الداخلية نفذوا وقفة احتجاجية امام مقر وزارة الداخلية لتحويلهم الى الملاك المدني اسوة بأقرانهم الذين تم تحويلهم الى الملاك المدني و احتساب الخدمة العسكرية لهم و معادلتها بجدول الترفيعات المدني.

وبين المفوض علي الساعدي من حملة شهادة البكالوريوس في القانون لـ( بغداد اليوم): "خرجنا اليوم نحن منتسبي وزارة الداخلية (الشرطة) و من جميع المحافظات بمناشدات الى وزارة الداخلية لمساواتنا بأقراننا الذين تم تحويلهم الى الصنف المدني و نحن نناشد وزير الداخلية و الوكيل الاقدم حسين العوادي بأن ينصفونا نحن حملة شهادات البكالوريوس و بمختلف التخصصات حيث كثير منا لم يتسنى له التقديم عبر الاستمارة الالكترونية التي اعدتها وزارة الداخلية من اجل تسجيل من يرغب بالتحويل الى السلك المدني و لعدة اسباب اهمها اننا خلال تلك الفترة كنا في انذار لتهيئة انتخابات مجلس النواب حيث بقى المنتسبين في مقراتهم لفترة 14 يوم وبعد ذلك تم توزيع المنتسبين لحماية مراكز الانتخابات لحين اكمال الانتخابات".

واضاف ان "اصدار الوثيقة يحتاج لفترة لا تقل عن 10 ايام بالاضافة الى حدوث خطأ فني متكرر في تحميل الاستمارة و كذلك خوف المنتسبين من الرابط و ذلك لكثرة الروابط الوهمية و عدم اعتماد الرابط من قبل الوزارة و الكثير من الاسباب".

واكد: "نحن قدمنا طلبات عبر البريد الرسمي في رغبتنا بالتحويل اكثر من مرة عند طلبها من قبل مديرياتنا في كتب رسمية اننا نرجوا وزير الداخلية ان يشملنا بعطفه الابوي و ادراج اسمائنا ضمن الراغبين بالتحويل الى الصفة المدنية اسوة بأقراننا و ارسالها الى وزارة المالية وا اعدة فتح رابط التقديم".

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