بالحبّ لا بالدكتاتورية!! - احمد جمعة

2022/01/03 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة للحبّ وجهًا واحدًا هو الحبّ، أما الدكتاتورية فوجوهها عدَّة، منها الديني والسياسي والطائفي والعنصري والفاشي...شاهدت مؤخرًا فيلمًا وثائقيًا له طابع رومانسي وشاعري، تحدثت فيه شخصيات من أنحاء العالم، ابتداءً من بابا الفاتيكان فرانسيس والمخرج الأمريكي سكور سيزي وامرأة جدة من الارجنتين فقدت ابنتها في عنفوان الانقلاب العسكري الذي اختفى فيه الألاف كما هو حال الانقلاب الدموي في تشيلي الذي راح ضحيته مئا ......





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