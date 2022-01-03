بالفيديو.. رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي يزور مرقد الشهيد المهندس في النجف الأشرف

2022/01/03 | 14:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/

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رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي يزور مرقد الشهيد المهندس في النجف الأشرف أولاً على الايام نيوز.

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