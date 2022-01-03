بيان من فرقة العباس القتالية في ذكرى اغتيال قادة النصر

2022/01/03 | 14:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكرت فرقة العباس القتالية،

الاثنين، الذكرى الثانية لاغتيال قادة

النصر.

وقالت الفرقة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "بمزيد من الفخر

والاعتزاز، تستذكر فرقة العباس

القتالية، استشهاد كوكبة من

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